Mit Donnern in den Weltraum

Tschüß, Alexander Gerst! Der deutsche Astronaut ist gerade mit einer Rakete ins All geflogen. In verschiedenen Städten in Deutschland haben Fans den Start verfolgt. Unter ihnen viele Kinder.