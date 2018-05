Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Mit Karacho vor die Kugel

Die Straßenbahn prallt gegen eine riesige Kugel. Die Kugel rollt los und wirft mehrere Kegel um. Was hier beschrieben wird, ist kein Unfall. Es ist die Europameisterschaft für Straßenbahn-Fahrer! In der Stadt Stuttgart traten am Wochenende Zweier-Teams aus verschiedenen Ländern gegeneinander an.