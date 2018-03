Legofiguren zu den Star Wars-Filmen sind als Spielzeug beliebt. Foto: Daniel Karmann/dpa (dpa)

Das könnte etwa daran liegen, dass viele Kinder manchmal lieber am Computer oder auf dem Handy spielen als mit Lego. Vor allem, wenn sie alleine sind und keinen Spielgefährten haben, sagt Gabriela Kaiser. Die Forscherin kennt sich damit aus, was Menschen kaufen wollen. Sie sagt: „Da Kinder ihr Handy durch WhatsApp und Snapchat eh öfter in der Hand haben, spielen sie dann alleine eher an ihrem Telefon.“

Lego will in Zukunft auch mehr Spielzeuge herausbringen, die mit dem Computer verknüpft sind. Das sollen zum Beispiel einfache Roboter sein, die auch jüngere Kinder bauen können. Im Internet soll es dann Bauaufgaben geben.