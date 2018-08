Nicholas Collins und sein Vater Phil. Foto: Smg/Zuma Press/dpa (dpa)

Diese Band hat schon ein paar Jahre keine neuen Lieder mehr veröffentlich. Reportern sagte Phil Collins nun aber, dass er eine Rückkehr der Band für möglich hält - unter einer Voraussetzung: „Ich denke, dass, wenn wir irgendetwas machen würden, es mit Nic an den Drums sein müsste“, sagte Phil Collins über seinen Sohn. Drums sind die Trommeln des Schlagzeugs.

Der Grund für diese Idee: Phil Collins hat eine Krankheit. Er kann die Schlägel beim Schlagzeugspielen nicht mehr so gut halten. Deshalb würde er in der Band nur singen. So haben es Vater und Sohn schon bei anderen Auftritten gemacht. Der Vater singt, der Sohn trommelt.