Durch Warnstreiks wollen Arbeitnehmer ihre Forderungen deutlich machen. Foto: Bernd Wüstneck/dpa (dpa)

Aber woran liegt das? Liegen die Busfahrer und Kindergärtnerinnen etwa krank im Bett? Nein, sie streiken!

So gingen am Mittwochmorgen manche Leute nicht zur Arbeit. Denn mehrere Gewerkschaften hatten in vielen Städten zu Warnstreiks aufgerufen. In einer Gewerkschaft schließen sich Beschäftige zusammen, um für ihre Interessen einzustehen. Manchmal kommt es zum Streik, um klar zu machen, was man will.

Zum Beispiel fordern die Leute so mehr Lohn. Mit den Warnstreiks zeigen sie, was geschehen kann, wenn ihnen die Bezahlung nicht reicht. Die Arbeitgeber sollen so erkennen, wie wichtig es ist, dass ihre Mitarbeiter die Arbeit erledigen.