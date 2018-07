Céline Bethmann gewann die Sendung «Germany's next Topmodel». Sie lief schon über den Laufsteg der Berliner Fashion Week. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa (dpa)

Die einen laufen, die anderen gucken: In der Stadt Berlin findet in dieser Woche die Fashion Week (gesprochen: fäschen wiik) statt. Auf den Modenschauen dort zeigen Models die neuen Entwürfe der Modemacher. Hier gibt es Infos zum Mitreden.

MODEMACHER: Um ihre Ideen dreht sich bei der Fashion Week alles. Denn was sich die Modemacher ausdenken, könnte bald in den Läden verkauft werden. Ideen für ihre Entwürfe bekommen die Designer (gesprochen: disainer) zum Beispiel, wenn sie sehen, was Menschen in anderen Ländern tragen. Oder durch Jugendliche auf der Straße, die sich auffällig anziehen. Geht es um neue Farben, schauen sich Modemacher manchmal auch Blumen und andere Pflanzen an.

MODELS: Auf der Fashion Week sieht man oft Models aus der Fernseh-Show „Germany's next Topmodel“ wieder. Céline Bethmann war zum Beispiel schon dabei, die Gewinnerin aus dem Jahr 2017. Genauso wie die Gewinnerin der ersten Topmodel-Sendung: Lena Gercke.

Auch ungewöhnliche Models sind ab und zu auf dem Laufsteg unterwegs: etwa das männliche Model Tan Caglar im Rollstuhl. Oder Models, die schon älter sind und graue Haare haben. Viele hoffen, dass die Auswahl der Models in Zukunft noch vielfältiger wird. Schließlich sind auch die Menschen, die die Mode hinterher tragen sollen, ganz unterschiedlich.

BESUCHER: Bei den Modenschauen sitzen verschiedene Leute im Publikum. Zum Beispiel Promis: Beim letzten Mal waren etwa die Sängerinnen Lena Meyer-Landrut und Yvonne Catterfeld dabei. Auch Reporter und Blogger sind im Publikum. Sie schreiben, machen Fotos oder posten Dinge im Internet. Wichtig sind auch die Einkäufer. Sie arbeiten für Modeläden. Gefällt ihnen etwas, bestellen sie nach der Modenschau beim Designer Kleidung für die Läden.