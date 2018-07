Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Müllmänner im Mittelmeer

Viele Menschen fliegen in den Sommerferien auf die spanische Insel Mallorca. Dort liegen sie am Strand in der Sonne oder baden im Mittelmeer. Das Meer ist aber nicht immer blau und sauber, wie es sich Urlauber wünschen. Darin schwimmt auch viel Müll, zum Beispiel Verpackungen und Holz.