Kurz vor dem Start ins Weltall wird der Astronaut Alexander Gerst Musik hören. Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa (dpa)

Welche Lieder das sind, das verriet er nun im Internet: zum Beispiel die Titelmelodie aus der Trickfilm-Serie „Captain Future“. Die Serie ist schon älter und spielt im All. Aber auch neuere Songs sind auf der Playlist dabei wie „Astronaut“ von Andreas Bourani und Sido.

In zwei Wochen will Alexander Gerst von der Raumstation Baikonur im Land Kasachstan ins All fliegen. Seine Musik-Liste hört er dann über Funk auf der Rampe - in der Stunde vor dem Start zu den Sternen.