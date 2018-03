Gehörlose Menschen können mit einer speziellen Jacke Töne fühlen. Foto: Daniel Reinhardt (dpa)

Die Jacke ist ganz eng. In sie sind 16 winzig kleine Motoren eingenäht, die bestimmte Stellen vibrieren lassen. Vibrieren bedeutet in etwa: zittern. Über Mikrofone nimmt die Jacke Töne auf, die Musiker spielen. Ein spezielles Computer-Programm verwandet diese Töne in Vibrationen. Die spürt man dann am Körper.

Getestet wird diese Jacke von dem Orchester in der Stadt Hamburg im Norden von Deutschland. Bisher haben die Musiker nur eine Klangjacke, die sie Gehörlosen bei Konzerten leihen. Das Orchester hätte gerne mehr Jacken, aber sie sind sehr teuer.