Die Zahl der Menschen in Deutschland ist gewachsen, auch weil Menschen vor Krieg hierher flüchten. Foto: Swen Pförtner/dpa (dpa)

Dabei kam heraus: Es sind im Jahr 2016 mehr Leute herkommen als gegangen. Das bedeutet, die Zahl der Menschen in Deutschland wird insgesamt größer.

Die Experten fanden auch heraus, aus welchen Ländern Menschen hierher ziehen: Viele stammen aus einem Land in Europa. So kam die größte Gruppe der Zuwanderer aus Rumänien. Das Land liegt im Südosten Europas. Auch aus unserem Nachbarland Polen zogen viele Menschen her. Eine weitere große Gruppe sind Menschen aus Syrien. In diesem Land herrscht Krieg. Deshalb verlassen sie ihre Heimat.