Nachwuchs bei den Weißrüssel-Nasenbären

Der kleine Weißrüssel-Nasenbär ist erst wenige Wochen alt. Mit seinen Geschwistern tobt er durch ein Gehege. Denn er wurde im Zoo in Magdeburg im Bundesland Sachsen-Anhalt geboren. In der Natur leben diese Tiere meist in Mittelamerika. Etwa in Mexiko und auch im Süden der USA.