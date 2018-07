Mick Schumacher freute sich riesig über seinen Sieg. Foto: Thomas Suer/FIA/dpa (dpa)

Und auch Micks Vater fuhr schon bei der Formel 3 mit. Später wurde er siebenmal Formel-1-Weltmeister. Micks Vater ist der berühmte frühere Rennfahrer Michael Schumacher.

Das Rennen am Wochenende fand in unserem Nachbarland Belgien statt. Über seinen Erfolg war Mick Schumacher super glücklich. „Ich bin so froh über diesen Sieg“, sagte der 19-Jährige. Sein großer Traum sind aber natürlich Rennen in der Formel 1.