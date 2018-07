Am Samstag steht Angelique Kerber im Finale von Wimbledon. Foto: Tim Ireland/AP/dpa (dpa)

An diesem Samstag steht Angelique Kerber im Finale von Wimbledon. So heißt eines der wichtigsten Tennis-Turniere der Welt. Vor zwei Jahren war Angelique Kerber schon einmal so weit gekommen. Doch damals musste sie sich gegen ihre Gegnerin knapp geschlagen gegeben.

Nun hat sie es mit derselben Gegnerin zu tun: Serena Williams aus dem Land USA. Die Amerikanerin war schon Siegerin in vielen wichtigen Turnieren, auch Wimbledon.

Eine deutsche Tennis-Spielerin hat das Turnier in Großbritannien schon lange nicht mehr gewonnen. Dieses Mal hätten es sogar beinahe zwei Deutsche ins Finale geschafft. Julia Görges verlor aber gegen Serena Williams. Nun will es Angelique Kerber besser machen.