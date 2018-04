Diese Männer sammeln Esskastanien ein. Damit sollen später neue Bäume gepflanzt werden. Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa (dpa)

Doch das Klima in Deutschland verändert sich. Es wird zum Beispiel wärmer, sagen Fachleute. Außerdem gibt es durch den Klimawandel öfter Stürme. Unsere Bäume vertragen das nicht so gut. Wie lässt sich das lösen? Darüber beraten Experten. Sie überlegen etwa, welche Bäume sie in Zukunft in deutschen Wäldern anpflanzen könnten.

Einige Fachleute finden zum Beispiel, dass die Ess-Kastanie gut zum veränderten Klima passt. Darum sollten in Deutschland mehr Ess-Kastanien wachsen, meinen sie. Am Mittwoch wollen sie deshalb auf diese Bäume aufmerksam machen und einige Ess-Kastanien pflanzen.