Damit der Käse gut reifen kann, liegt er in einer Höhle im Berg. Foto: Matthias Balk/dpa (dpa)

Um Käse herzustellen, wird ein Stoff zur Milch hinzugegeben. So entsteht eine festere Masse. Diese wird geschnitten und in Form gepresst. Das kann etwa eine Runde Form so groß wie ein Rad sein.

Fertig ist der Käse aber immer noch nicht. Jetzt muss er eine ganze Weile reifen. Erst dadurch bekommt er seinen Geschmack. Besonders gut reifen Käse in kühlen Räumen, in denen die Luft sehr feucht ist. Das können Keller sein oder noch besser: Höhlen!

Manche solcher Höhlenkäse sind sehr beliebt. Deshalb haben Käsemacher im Land Österreich sogar eine neue, riesige Höhle in einen Berg sprengen lassen. Dort reifen jetzt Tausende Höhlenkäse.