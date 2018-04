Im Land Großbritannien ist in einigen Getränken jetzt weniger Zucker. Foto: Monika Skolimowska/dpa (dpa)

Ab Freitag müssen die Hersteller Geld an den Staat bezahlen, wenn der Inhalt ihrer Getränke eine bestimmte Menge Zucker überschreiten. Das Geld soll dann zum Beispiel für Projekte wie gesundes Schulessen ausgegeben werden.

Angekündigt wurde dieses Gesetz schon vor zwei Jahren. Viele Hersteller haben reagiert. Sie verwenden nun weniger Zucker, damit sie die Abgabe nicht bezahlen müssen. Organisationen wie Foodwatch finden: So eine Abgabe sollte es auch in Deutschland geben! Denn bei uns enthalten die gleichen Getränke jetzt mehr Zucker als in Großbritannien.