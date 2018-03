Horst Hrubesch wird zunächst Fußball-Trainer der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Foto: Soeren Stache/dpa (dpa)

Doch als Trainerin der deutschen Nationalmannschaft der Frauen lief es nicht so rund. Bei der Europameisterschaft in den Niederlanden schied Deutschland frühzeitig aus. Auch in einem anderen Turnier im Land USA blieb der Erfolg aus. Am Dienstag wurde bekannt: Steffi Jones muss gehen.

Der Nachfolger von Steffi Jones wird zunächst Horst Hrubesch sein. Er hat schon die U21-Nationalmannschaft der Männer trainiert.