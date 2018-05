Die zwei zugeklebten Seiten von Anne Franks Tagebuch sind jetzt lesbar. Foto: Peter Dejong/AP/dpa (dpa)

Das jüdische Mädchen lebte vor über 70 Jahren. Anne Frank und ihre Familie mussten sich vor den Nationalsozialisten verstecken. Diese Leute waren damals in Deutschland an der Macht und fingen den Zweiten Weltkrieg an. Außerdem verfolgten sie Menschen jüdischen Glaubens und brachten viele um. Auch Anne Frank starb in Gefangenschaft.

In ihrem Tagebuch hatte sie von der Zeit in ihrem Versteck berichtet. Das Buch ist weltweit bekannt. Doch auch Anne Frank hatte ihre Geheimnisse. Das Mädchen hatte zum Beispiel zwei Seiten ihres Tagebuches zugeklebt.

Viele Jahre wusste keiner, was dort geschrieben steht. Jetzt ist es durch moderne Technik gelungen, die Seiten lesbar zu machen. Viel Neues verraten die Texte nicht. Es sind zum Beispiel versaute Witze. Vielleicht hat sich Anne Frank später dafür geschämt und die Seiten deswegen zugeklebt.