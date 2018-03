Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Nevilles Tagebuch: Ausflüge machen und die Welt beobachten

Hallo, mein Name ist Neville. Ich bin ein schwarzer Labrador-Welpe und wohne in der Hauptstadt Berlin. Als junger Hund erlebt man fast jeden Tag Neues und Aufregendes. In meinem Tagebuch erzähle ich euch davon.