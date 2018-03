Die Bayern-Verfolger RB Leipzig und Borussia Dortmund begegnen sich im direkten Duell. Foto: Bernd Thissen/dpa (dpa)

Die Fußball-Vereine RB Leipzig und Borussia Dortmund gehören immerhin zu den Clubs, die noch am nächsten am Tabellenführer dran sind.

Am Samstagabend treffen Leipzig und Dortmund in der Bundesliga aufeinander. Beide Mannschaften wollen wieder erfolgreicher spielen als zuletzt. Dortmund schaffte am vergangenen Spieltag nur ein Unentschieden. RB hat seine letzten Spiele sogar verloren.

Der Leipziger Trainer Ralph Hasenhüttl erwartet von seiner Mannschaft, dass sie den Gegner unter Druck setzt. Seine Spieler sollen nicht nur schön Fußball spielen, sondern auch kämpfen. Das erwartet bestimmt auch Dortmunds Trainer Peter Stöger von seinem Team.