Diese Figuren treten in Geschichten fast immer nur gemeinsam auf. Foto: Stefan Puchner/dpa (dpa)

Auch wenn du vom Pumuckl hörst, wird es früher oder später um den Meister Eder gehen. Würde die andere Figur in der Geschichte nicht vorkommen, würde den meisten Zuhörern auch etwas fehlen.

Solche berühmten Paare stellt eine Ausstellung im Bundesland Bayern vor. Zu sehen sind in der Stadt Augsburg Marionetten - also Puppen an Fäden. So geht es etwa um die Geschichte von Adam und Eva, von Tristan und Isolde, aber auch um das Gangster-Paar Bonnie und Clyde.