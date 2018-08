Niederlage im ersten Spiel: Der 1. FC Magdeburg musste sich geschlagen geben. Foto: Joachim Sielski (dpa)

Der 1. FC Magdeburg kam aus der dritten in die zweite Liga. Doch auch die Magdeburger mussten sich am ersten Spieltag geschlagen geben. Sie verloren mit 1:2 gegen den FC St. Pauli. Entschieden ist damit natürlich noch nichts. Die Saison dauert noch bis zum nächsten Frühjahr. Bis dahin können die beiden Vereine also noch viele Spiele in der zweiten Liga gewinnen.