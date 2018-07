Das Team aus Kroatien jubelt über den Einzug ins Halbfinale. Foto: Christian Charisius/dpa (dpa)

Die Teams treten am Dienstag und Mittwoch gegeneinander an. Los geht es mit dem Spiel Frankreich gegen Belgien. Dann folgt am Mittwoch Kroatien gegen England. Die beiden Gewinner spielen im Finale dann um den Weltmeister-Titel.

Weit sind die Mannschaften also nicht mehr vom großen Ziel entfernt. Deshalb steigt auch schon die Vorfreude. „So eine Chance erlebst du nur einmal, wenn überhaupt. Natürlich wollen alle ins Finale, in das Spiel, das die ganze Welt schaut“, sagte etwa der belgische Spieler Kevin De Bruyne.