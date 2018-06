Brasilien könnte bereits den sechsten WM-Titel gewinnen. Foto: Rebecca Blackwell/AP/dpa (dpa)

16 Mannschaften sind bei dem Turnier in Russland noch dabei. Wer gewinnt, kommt eine Runde weiter. Steht es nach 90 Minuten unentschieden, geht es in die Verlängerung. Gibt es danach noch immer keinen Sieger, fällt die Entscheidung im Elfmeterschießen.

Experten trauen mehreren Mannschaften den Titel zu, vor allem Brasilien, Frankreich und Spanien. Die Brasilianer wurden in der Geschichte schon fünfmal Weltmeister - so oft wie kein anderes Land. Gleich am Samstag treffen zwei besonders gute Mannschaften aufeinander: Frankreich und Argentinien mit ihren Stars Paul Pogba und Lionel Messi.

Auch andere Mannschaften könnten aber für eine Überraschung sorgen. Die Fußballer aus Kroatien, Belgien und England zum Beispiel zeigten bei dem Turnier bislang gute Leistungen.