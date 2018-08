Unter der Hitze leiden Obdachlose oft besonders. Sie haben weniger Möglichkeiten sich abzukühlen. Foto: Paul Zinken/dpa (dpa)

Deshalb kümmern sich in einigen großen Städten gerade Leute speziell um die Hitze-Probleme von Menschen, die auf der Straße leben. In der Hauptstadt Berlin etwa fährt ein Bus umher. Die Leute darin versorgen Obdachlose mit Wasser, Sonnencreme und Obst. Auch in anderen Städten sind Helfer im Einsatz, etwa in Frankfurt und Köln.

Wer selbst etwas tun will, kann obdachlosen Menschen zum Beispiel eine Flasche Wasser anbieten, rät ein Fachmann.