Großer Jubel! Die Spieler vom EHC freuen sich über den Meistertitel. Foto: Sven Hoppe/dpa (dpa)

Erst im letzten Spiel am Donnerstagabend fiel die Entscheidung: Der EHC Red Bull München gewann 6:3 und ist deutscher Eishockey-Meister - und das zum dritten Mal nacheinander!

Was den Münchnern geholfen haben könnte? In dem Team spielen gleich sieben Sportler, die vor zwei Monaten bei den Olympischen Spielen zur deutschen Nationalmannschaft gehörten. Das deutsche Team hatte bei dem Turnier überraschend gut gespielt und eine Silbermedaille geholt. Mit so einem Ergebnis hatte vorher kaum jemand gerechnet.

Nach dem Sieg gegen die Eisbären freute sich der Münchner Spieler Patrick Hager: „Das ist etwas Besonderes. Ich bin unheimlich stolz“.