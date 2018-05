Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Orchideen mit Promi-Namen

Wusstest du, dass eine Orchidee den Namen von Angela Merkel trägt? Die Blume steht in einem großen Garten in Singapur. In dem Garten sind viele Orchideen nach berühmten Menschen benannt.