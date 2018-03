Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Pandas suchen sich ihre Partner gut aus

Pandas brauchen lange für die Suche nach einem Partner. Eigentlich sind sie lieber alleine unterwegs. Im Berliner Zoo leben die Panda-Dame Meng Meng und das Panda-Männchen Jiao Qing. Bisher wohnen sie in getrennten Gehegen. Sie kommen aus dem Land China in Asien und sind für 15 Jahre an den Berliner Zoo ausgeliehen.