Die Piloten der Flugggesellschaft Ryanair wollen am Freitag nicht fliegen. Foto: Andreas Arnold/dpa (dpa)

Ähnlich ist das in Firmen. Wenn Angestellte zum Beispiel mehr Geld wollen, müssen sie ihre Chefs fragen. Sagen die Chefs Nein, haben die Angestellten aber noch eine Möglichkeit, ihre Chefs unter Druck zu setzen: Sie können eine Zeit lang aufhören zu arbeiten.

Einen solchen Streik haben die Piloten der Fluggesellschaft Ryanair für Freitag geplant. Sie fordern unter anderem mehr Geld.

Der Streik trifft viele Fluggäste: Alle 250 Flüge mit Flugzeugen aus Deutschland sollen am Freitag ausfallen. Auch in den europäischen Ländern Irland, Schweden und Belgien blieben die Flugzeuge oft am Boden. Viele Menschen, die in den Urlaub fliegen wollten oder aus dem Urlaub zurückkommen wollten, müssen einen Tag lang warten. Oder zum Beispiel mit dem Zug oder Auto fahren.