Pilze wachsen und Kunst entstehen lassen

Es ist etwas zu essen und gleichzeitig eine Art Bild: In einem Garten in der Stadt New York hat ein Künstler Baumstämme geschnitzt und mit Pappmaché verziert.