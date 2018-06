Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Plötzlich ist es frisch

Morgens im T-Shirt zur Schule und später in einer wärmenden Jacke wieder nach Hause: So ging es vielen Kindern in Deutschland gerade. Am Donnerstag wurde es innerhalb weniger Stunden deutlich kälter. Grund dafür ist eine Kaltfront, sagt eine Wetter-Expertin. „Eine Kaltfront ist der Übergang von warmer zu kalter Luft“, erklärt sie. „Wenn so eine Kaltfront durchzieht, kann es plötzlich frisch werden.“ Häufig sieht man dann auch dicke Wolken.