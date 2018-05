Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Politiker ganz weit oben

Einen atemberaubenden Blick haben Besucher gerade oben auf der Zugspitze: Schneeweiße Berge so weit das Auge schauen kann. Die Zugspitze ist der höchste Berg in Deutschland. Sie befindet sich in den Alpen.