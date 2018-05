Mit solchen elektrischen Steh-Rollern kommen Polizisten gut vorwärts. Foto: Bernd Schoelzchen Kassel/dpa (dpa)

Elektrische Steh-Roller: Diese auch Segway (gesprochen: sägwäi) genannten Roller helfen Polizisten, schnell herumzukurven. So kommen sie etwa in Fußgänger-Zonen in Städten oder am Flughafen gut vorwärts. Immer auf dem Kopf: ein Fahrrad-Helm.

Jet-Ski: Die Polizei in der Stadt Hamburg möchte flink über das Wasser sausen. Sie probiert gerade Jet-Ski auf dem Fluss Elbe aus. Damit könnten die Polizisten Verdächtige verfolgen oder Menschen aus dem Wasser retten.

Drohne: An die fliegenden Geräte kommt eine Kamera. Damit kann die Polizei nach flüchtigen Tätern suchen. Oder vermisste Menschen aufspüren. Gut eignen sich Drohnen auch, um von oben auf einen Tatort zu gucken.