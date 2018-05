Einhorn Marina wurde von Polizisten in seine Heimat zurückgeschickt. Foto: Polizeipräsidium Westhessen/dpa (dpa)

So ging es auch einem 11-jährigen Mädchen aus Norddeutschland. Es war mit seinen Eltern zu einem Auswärtsspiel des Fußballvereins Werder Bremen in die Nähe von Frankfurt gefahren. Dabei übernachtete die Familie in einem Hotel, und dort wurde Plüsch-Einhorn Marina dann vergessen.

Leider wollten die Leute vom Hotel das Einhorn nicht an seine Besitzerin schicken. Die Eltern riefen bei der Polizei an. Und diese half zum Glück. Polizisten holten Marina ab, und schickten das Kuscheltier mit der Post nach Norddeutschland - und mit ihm zusammen auch noch Polizei-Stofflöwe Leon.