Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Polizeihunde mit Schuhen

Barfuß auf dem heißen Asphalt laufen? Lieber nicht. Das kann bei den Temperaturen gerade ganz schön weh tun! Auch Hunden geht das so. Die Polizeihunde in Zürich in der Schweiz tragen deshalb jetzt Schuhe, sagte eine Sprecherin der Polizei.