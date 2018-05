Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Präsident von Frankreich bekommt wichtigen Preis

Eine große goldene Medaille baumelt um den Hals des Mannes. Der strahlt über das ganze Gesicht. Der Mann ist der Präsident von Deutschlands Nachbarland Frankreich. Er heißt Emmanuel Macron. Die Medaille ist eine wichtige Auszeichnung. Sie heißt Karlspreis. Am Donnerstag bekam Emmanuel Macron diesen Preis verliehen, in der Stadt Aachen in Nordrhein-Westfalen.