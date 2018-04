Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Preise für Hexen, Jäger und Schatzsucher

Bei diesem Computerspiel spielst du entweder eine Hexe oder einen Jäger. Die Jäger jagen die Hexen. Das ist gar nicht so leicht, denn die Hexen können sich in Gegenstände verwandeln und sich so verstecken.