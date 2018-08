Der Diskuswerfer Robert Harting hat viele Erfolge gefeiert. Foto: Michael Kappeler/dpa (dpa)

Vor Kurzem war sein Gesicht als riesiges Bild auf einem Hochhaus in Berlin zu sehen. Der Sportler taucht sogar als Figur in einem Comic auf. In dieser Woche trat Robert Harting zum letzten Mal bei einem großen Turnier an.

Zu einer Medaille reichte es bei den Europameisterschaften der Leichtathletik zwar nicht. Robert Harting blickt trotzdem glücklich und zufrieden zurück.

„Danke Leute“, schrieb er am Donnerstag im Internet. „Es war unvergesslich.“ Dazu zeigte er ein Foto vom Olympia-Stadion in Berlin, wo gerade die EM ausgetragen wird. Darauf ist ein großes Plakat mit einem Bild von ihm zu sehen. „Was für eine geile Zeit“, steht darauf.