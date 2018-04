Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Pumuckl springt über eine Bühne

Rote Haare, grüne Hose, keine Schuhe und frech! Das ist der Pumuckl. Die Abenteuer des Kobolds werden schon lange in TV-Sendungen und Büchern erzählt. Jetzt singt und hüpft ein Pumuckl auch in einem Theater in der Stadt München herum.