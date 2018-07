Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Radfahrer springt über Radfahrer

In Frankreich strampeln gerade Radprofis um die Wette. Die Tour de France (gesprochen: tur de frongs) ist ein besonders hartes Radrennen. Viele Fans stehen am Rand der Strecke und feuern die Fahrer an. Einer wollte sich die Tour nicht vom Straßenrand aus ansehen. Sondern von oben!