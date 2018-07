Er hat gewonnen! Deswegen stößt Geraint Thomas mit seinem Team-Chef an. Foto: Pool Tim De Waele/BELGA/dpa (dpa)

Kein Wunder. Denn am Sonntag gewann der Sportler aus Großbritannien das wohl wichtigste Radrennen der Welt, die Tour de France (gesprochen: tur dä frons). Die dauerte 21 Tage und ging über mehr als 3000 Kilometer vor allem durch Frankreich!

Ganz alleine gelang Geraint Thomas der Sieg aber nicht. Denn obwohl jeder Sportler alleine auf einem Fahrrad sitzt: Bei solchen Rennen ist Radrennfahren ein Mannschaftssport. Dabei fahren verschiedene Helfer zum Beispiel eine Zeit lang vorne, um dem Kapitän Windschatten zu bieten. So kann der Kapitän Kraft sparen.

Das Team Sky von Geraint Thomas ist besonders stark. In den vergangenen sieben Jahren hat Sky bis auf eine Ausnahme immer die Tour de France gewonnen. Experten sagen: Sky ist bei der Tour so stark wie Bayern München in der Fußball-Bundesliga.