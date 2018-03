Forscher untersuchen das weltberühmte Gemälde «Das Mädchen mit dem Perlenohrring» mit den neuesten Techniken und Scannern. Foto: Mike Corder/AP/dpa (dpa)

Gemalt hat es ein Künstler aus den Niederlanden namens Johannes Vermeer. Und zwar im Jahr 1665, also vor mehr als 350 Jahren.

Zu sehen ist das Gemälde in einem Museum in Den Haag, einer Stadt in den Niederlanden. Nun wollen Forscher das Bild dort zwei Wochen lang untersuchen.

„Wir wollen wissen, wie es gemalt wurde und welche Materialien Vermeer benutzt hatte“, sagte die Direktorin des Museums am Montag.

Dafür wurde extra ein gläsernes Labor eingerichtet. So kann jeder Besucher mitverfolgen, wenn das Bild Millimeter für Millimeter untersucht wird - und zwar mit Scannern, Mikroskopen und Röntgengeräten.

Keiner der Experten berührt dabei das berühmte Bild. Damit ja nichts beschädigt wird!