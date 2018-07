Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Rakete schickt Satelliten ins All

Gleich vier auf einmal! In einer Rakete sind am Mittwoch vier Satelliten ins All gestartet. Einige Stunden später sollten sie in vielen Tausend Kilometern Höhe ausgesetzt werden.