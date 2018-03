Der Binturong gehört zu den Raubkatzen. Er kann gut klettern. Foto: Ludik Peøina (dpa)

In einem Zoo in unserem Nachbarland Tschechien sind vor Kurzem drei junge Marderbären geboren. Die Tiere leben eigentlich in Süd- und Südostasien, zum Beispiel in den Ländern China, Indien und Indonesien.

Sie fressen Pflanzen und kleine Tiere, etwa Vögel. Ihr Greifschwanz hilft ihnen, sich gut in Ästen festzuhalten. Und sie haben noch eine Besonderheit: Ihr Pippi riecht nach Popcorn!