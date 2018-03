Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Raumfahrer sicher gelandet

An einem rot-weiß gestreiften Fallschirm segelte die Kapsel zur Erde hinab. Am Mittwochmorgen landete sie in der Steppe im Land Kasachstan. In der Kapsel saßen drei Raumfahrer.