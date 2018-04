Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Regeln festlegen zum Schutz des Klimas

Mal kommen sie in Afrika zusammen, mal in Südamerika. Oft treffen sich Experten aber auch in Bonn, um über das Klima zu sprechen. Denn dort ist das Büro, das für weltweite Klimafragen zuständig ist. Am Montag ging in Bonn wieder ein solches Treffen los. Zwei Wochen lang kommen dort Fachleute aus der Politik, Umweltschützer und Reporter zusammen.