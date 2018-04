Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Reiche Ernte in der Antarktis

Eigentlich ist die Antarktis kein Ort, an dem Tomaten, Petersilie oder Gurken wachsen. Denn dort ist es sehr kalt. Doch nun ist es Forschern trotz Eis und Schnee gelungen, am südlichsten Ende der Erde Gemüse zu ernten: mehrere Kilogramm Salat, 70 Radieschen und 18 Gurken. Gar nicht so schlecht für den Anfang!