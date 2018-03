Die Frau in der Mitte ist Yulimar Rojas. Sie holte Gold im Dreisprung. Foto: Martin Rickett/Press Association (dpa)

Auf der großen Fläche in der Mitte der Halle traten Sportler in verschiedenen Disziplinen an. Außenrum rannten die Läufer im Kreis. In der Mitte kämpften zum Beispiel die Hochspringer und Dreispringer um die vorderen Plätze.

Beim Dreisprung nehmen die Sportler Anlauf. Dann springen sie dreimal ab, bevor sie in der Sandgrube landen. Bei den Frauen gewann überraschend eine Sportlerin aus dem Land Venezuela die Goldmedaille. Sie heißt Yulimar Rojas. Nach ihrem Sieg jubelte sie mit der Fahne des südamerikanischen Landes in den Händen.

Auch Sportler aus Deutschland waren erfolgreich, zum Beispiel der Kugelstoßer David Storl. Er holte sich am Samstag die Silbermedaille.