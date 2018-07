Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Rennfahrer starten in Deutschland

Die Rennfahrer in der Formel 1 reisen um die ganze Welt. In Deutschland machen sie in dieser Saison aber nur einmal Halt. An diesem Wochenende starten sie beim Rennen auf dem Hockenheimring. So heißt die berühmte Rennstrecke im Bundesland Baden-Württemberg.