Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Restaurants im Eiffelturm

Wusstest du, dass es in dem berühmten Eiffelturm in Paris Restaurants gibt? Sie befinden sich auf zwei verschiedenen Etagen in dem Turm. Wer auf der ersten Plattform in mehr als 50 Meter Höhe isst, kann von dort schon einige tolle Dinge in der Umgebung sehen. Zum Beispiel andere bekannte Bauwerke in Paris wie den Triumph-Bogen.